العراق يستعيد قطعاً أثرية استعارتها أميركا قبل نحو 500 عام

2019/12/06 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عامي ألف وتسعمئة واثنين وعشرين وألف وتسعمئة وأربعة وثلاثين، اكتشف علماء آثار من جامعة بنسلفانيا آلافا من كِسَرِ الألواحِ الطينية في مدينة أور الأثرية قرب مدينة الناصرية.

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