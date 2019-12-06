شاهد.. فتح جميع الطرق والجسور، ومساع لتهدئة الوضع في الناصرية

2019/12/06 | 09:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الهدوء بشكل كامل الى مدينة الناصرية جنوبي العراق بعد الاحداث الدامية التي رافقت الاحتجاجات وحذرت شرطة محافظة ذي قار من محاولات خارجية تسعى لضرب ا...

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