مقتل 12 وإصابة 100 إثر انفجار بقاعة زفاف بكوردستان إيران

2019/12/06 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قُتل 12 شخصًا وأصيب 100 آخرون بجروح، إثر انفجار أسطوانة غاز في قاعة زفاف في مدينة ”سقز“ التابعة لمحافظة كوردستان غرب إيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في البلاد، في وقت متأخر من ليل الخميس.ونقلت قناة ”خبر“ عن مصادر أمنية وطبية في مدينة ”سقز“ قولها إن ”انفجار أسطوانة للغاز وقع في قاعة للأعراس في الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس في مدينة، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلًا و100 جريح، معظمهم أطفال“.وقال المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة كردستان، حسين خوش إقبال، لوكالات أنباء إيرانية، إن ”عدد القتلى بلغ 11 شخصًا، فيما أصيب 34 بجروح في حصيلة أولية“.

وأضاف خوش إقبال، أن ”الحادث تسبب في أضرار مادية للقاعة“.

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