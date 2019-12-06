2019/12/06 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شرطة ولاية تيلانغانا الهندية، يوم الجمعة، قتل جميع المتهمين الأربعة في جريمة اغتصاب جماعي وقتل طبيبة بيطرية شابة وذلك في مواجهة مع الشرطة قرب بلدة "شادناغار" الهندية.

وقالت الشرطة ان المتهمين تم قتلهم في وقت مبكر من صباح الجمعة عندما حاولوا الفرار أثناء اصطحابهم إلى مكان الحادثة بالقرب من بلدة "شادناغار"، على بعد حوالي 50 كم من حيدر أباد.

وكانت طبيبة بيطرية في منتصف العشرينيات من عمرها تعرضت في مدينة حيدر أباد الجنوبية لاغتصاب جماعي على أيدي أربعة أشخاص قبل أن يحرقوا جثتها في الـ27 من تشرين الثاني الماضي.

وكان المتهمون الأربعة رهن الاحتجاز القضائي في سجن شيرلابالي المركزي في حيدر أباد.

واندلعت احتجاجات منددة بحادث الاغتصاب في مدن هندية، الاثنين الماضي، وطالب المحتجون بعقوبات صارمة وسريعة بما في ذلك الإعدام العلني لوقف الجرائم ضد المرأة.

وقالت الشرطة إن الطبيبة البيطرية تعرضت للاغتصاب والخنق وتم إضرام النار في جثتها في 27 تشرين الثاني على مشارف مدينة حيدر اباد بجنوب البلاد.



وتم القبض على أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عاما على صلة بالجريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل 4 متهمين بالاغتصاب في الهند) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل 4 متهمين بالاغتصاب في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).