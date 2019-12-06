محمد أبو قمر - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

2019/12/06 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر هناك فرق كبير بين أن ينشغل رجل الدين بالدين ، وبين أن ينشغل بالناس ، حين يكون الدين هو محور اهتمام رجل الدين دراسة وبحثا وتطويرا فإن كل مهمته في هذه الحالة تقتصر أو ينبغي لها أن تنحصر في إنجاز دراسات في تخصصه الديني ، الفقه ، أو الشريعة ، أوعلم الحديث ، أو التفسير ، أو علم الكلام ....إلخ ، رجل الدين الحقيقي هو ذلك الرجل المهموم بتطوير تخصصه الديني وبلورة ما فيه من إضاءات ، وليس مطلوبا منه أن يكون ......

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