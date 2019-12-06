2019/12/06 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة لقد عضّ البلاء افريقيا "كما يعض القتب غارب البعير" فظهرت "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد" التي غيرت اسمها ليصبح ولاية غرب افريقيـا والتحمت أطواق السقر بحُطمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 فأصيب الجسد الإفريقي بلَغب و نَصَب طخيات جماعة بوكو حرام الإرهابية عام 2002 حين أشرفت الجماعة بالفالعة وأناخت بالفاجعة.وفي هذا المنزل المذموم والجسم المجذوم تم تعفير عتائق الوجوه بالتراب حين انخرط......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إيمان بوقردغة - بوكو حرام و تنظيم القاعدة : علاقة قُرطاط السقر بقِنطِر سِجِّين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إيمان بوقردغة - بوكو حرام و تنظيم القاعدة : علاقة قُرطاط السقر بقِنطِر سِجِّين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).