بقايا القهوة ستصبح قطغ غيار للسيارات!!

2019/12/06 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة لمحاربة التلوث البيئي، قررت شركة "فورد" الأميركية للسيارات، تحويل نفايات القهوة في مطاعم "مكدونالدز" إلى أجزاء تستخدم في سياراتها الجديدة.

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