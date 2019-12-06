يوفنتوس يفكر في التخلص من رونالدو .. لماذا؟

2019/12/06 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، فقلت أهدافه، وتقلصت مشاركاته، ففقد بريقه وتأثيره الذي كان جليا للجميع، أيام لعبه مع ريال مدريد.

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