2019/12/06 | 10:04 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “السيارات السوداء” تلاحق الناشطين .. اختطاف المصوّر زيد الخفاجي في بغداد! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/06 | 10:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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