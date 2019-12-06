اختطاف المصور زيد الخفاجي على يد قوة مجهولة بعد عودته من ساحة التحرير

2019/12/06 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الجمعة (06 كانون الأول، 2019) بأن مسلحين مجهولين اختطفوا المصور زيد الخفاجي، م...





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