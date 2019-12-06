شاهد.. محافظ صلاح الدين يطلق تنظيرات جديدة في الإعلام

2019/12/06 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب محافظ صلاح الدين عمار جبر من ينتقدون أداء الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاقه التنظيرات.

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