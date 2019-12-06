مؤيدون لقوات الحشد الشعبي ينظمون مسيرة وسط بغداد ويثيرون قلق المتظاهرين

2019/12/06 | 10:26 - المصدر: فرانس 24

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خرج الآلاف من أنصار الحشد الشعبي في العراق، الذي يضم فصائل موالية لإيران، الخميس إلى ساحة التحرير في بغداد، ملوحين بأعلام قوات الحشد التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءا من القوات العراقية.



وأثار ذلك قلقا بين المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام" وكف نفوذ عرابه الإيراني.



ولم تسجل أي حادثة بين الطرفين، لكن مسؤول في مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط قال إن التطورات "قد تكون بداية منافسة أو صراع لشغل الساحات العامة".

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