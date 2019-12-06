ترامب يكشف حقيقة إرسال 12 ألف جندي للشرق الأوسط

2019/12/06 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر الخميس، نية واشنطن ارسال 12000 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.ووصف ترامب، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر” تلك الأخبار بالزائفة دون تقديم المزيد من التفاصيل.وكانت محطة “فوكس نيوز” الأميركية قالت في وقت سابق الخميس، إن وزارة الدفاع تبحث خطة لإضافة ما يصل إلى 7000 […]

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