2019/12/06 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، عن توطين رواتب موظفي اغلب دوائر الدولة ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن عن توطين رواتب موظفي اغلب دوائر الدولة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن عن توطين رواتب موظفي اغلب دوائر الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).