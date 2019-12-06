2019/12/06 | 10:35 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي عن حوادث الطعن في “التحرير”: القناصون مستمرون والصمت السياسي مخجل! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/06 | 10:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي عن حوادث الطعن في “التحرير”: القناصون مستمرون والصمت السياسي مخجل!) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي عن حوادث الطعن في “التحرير”: القناصون مستمرون والصمت السياسي مخجل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).