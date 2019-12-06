2019/12/06 | 10:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاوي: طعن المتظاهرين في ساحة التحرير استكمال لجرائم القناصة والر

اخبار مباشرة

علاوي: طعن المتظاهرين في ساحة التحرير استكمال لجرائم القناصة والرصاص الحي

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: طعن المتظاهرين في ساحة التحرير استكمال لجرائم القناصة والرصاص الحي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: طعن المتظاهرين في ساحة التحرير استكمال لجرائم القناصة والرصاص الحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).