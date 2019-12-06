الرافدين يصدر توجيهاً لحاملي

2019/12/06 | 10:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ،الجمعة، عن استقباله العديد من دوائر الدولة الراغبين بتوطين رواتب موظفيهم ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية .

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