الرافدين يصدر توجيهاً لحاملي

2019/12/06 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة (06 كانون الأول 2019)، عن استقباله العديد من دوائر الدولة الراغبين بتوط...





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