عبد السلام أديب - على هامش قمة المناخ 25 بمدريد

2019/12/06 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_أديب 1 - تنعقد بمدريد ما بين 2 و13 دجنبر 2019 قمة المناخ 25، في ظل واقع مناخي وبيئي، تؤكد كافة الدراسات العلمية، على أنه أكثر تفاقما من سنة 2015 تاريخ انعقاد قمة المناخ 21 بباريس، والتي تم خلالها التوافق بين الدول الأطراف على التزامها الجماعي بتخفيض نسبا معينة مما تتسبب فيه صناعاتها من انبعاثات غازية تتسبب في الاحتباس الحراري العالمي.2 – وقد أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الاثنين 25 ......

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