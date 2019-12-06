فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 9

2019/12/06 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم ثلاث مرات رحلت اليك يامدينتيحاولت ان امسك بكوانت نجمة ٌ ضائعة في عتمات الزمنحاولت وحاولت لكن يدي في كل مرةكانت تمسك الهواء*حين عجزت في المرة الثالثةتركت كل شي ..واهديت الكتب لمن يقرأواللوحات والذكريات لمن يتأمّلوالآلات الموسيقية لمن يعزف في الظلوحملت حقيبتي الصغيرة لأواصل التجوالابحث عن عنوان منزلٍ آخر في تيه ايامك ..*الحق ..لم اعد التفت الى......

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