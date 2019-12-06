محمد الحنفي - في ذكرى الاستشهاد... استشهاد الشهيد عمر...

2019/12/06 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي في ثمانية عشر يوما...من دجنبر...خمسة وسبعين...من القرن العشرين...كانت حادثة استشهاد...الشهيد عمر...على يد الظلاميين...لتفقد الحركة...قائدها العظيم...ليفقد كل العمال...كل الأجراء...ليفقد الكادحون...والكادحات...من قام بترسيم...أيديولوجية الكادحين...في تنظيم الحركة...°°°°°°وكان الاستشهاد...على يد...عميل...من عملاء...أ......

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