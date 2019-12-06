بعد الخسارة أمام البحرين.. كاتانيتش يعتذر عن مواصلة تدريب المنتخب العراقي

2019/12/06 | 10:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت مصادر مقربة من وفد المنتخب العراقي في #الدوحة، اليوم الجمعة، عن إبلاغ مدرب المنتخب #كاتانيتش رئاسة اتحاد #الكرة باعتذاره عن المواصلة في مهمة تدريب المنتخب.[…]

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