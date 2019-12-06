البيشمركة تبدد مخاوف عملاق الغاز الروسي في كوردستان

2019/12/06 | 10:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك غازبروم نفط، التابعة لعملاق الغاز الروسي غازبروم، في مشروعين في كوردستان في امتيازي شاكال وكرميان – صورة ارشيفية

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