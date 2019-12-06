اختطاف متظاهر من منزله بعد عودته من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد

2019/12/06 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مجهولون يسقتلون سيارة نوع “سبورتج”، اليوم الجمعة، على اختطاف المصور، زيد الخفاجي من منزله بعد عودته من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وقال مصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “مجهولون يستقلون سيارة نوع سبورتج سوداء اللون، حكومية، ومن دون ارقام خطفوا المصور زيد محمد الخفاجي، في وقت مبكر من صباح الجمعة من داخل منزله […]

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