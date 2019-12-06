2019/12/06 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مساعد وزير الدفاع الأميركي جون رود "ألا نية لمغادرة الجنود الأميركيين العراق".ووفقا للمسؤول العسكري فإن "الوجود الـأميركي هناك يأتي بناء لطلب الحكومة العراقية وألا نية لتغيير هذا الواقع حالياً.واعتبر رود أن القوات الأميركية تساعد القوات العراقية في تطوير قدراتها إضافة إلى المساعدة في مواجهة داعش، وفق قوله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تكشف اسبابها: لا نية لمغادرة العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تكشف اسبابها: لا نية لمغادرة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).