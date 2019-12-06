الاطاحة بعصابة للسرقة في قضاء الفاو جنوبي البصرة

2019/12/06 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

القت مفارز مركز شرطة الفاو جنوبي البصرة، القبض على عصابة في القضاء.

وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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