استقرار بسعر صرف الدولار في بغداد اليوم

2019/12/06 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز- بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بغداد اليوم 1200 دينار

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