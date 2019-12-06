2019/12/06 | 11:06 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فطور من أيدي “الأمهات”.. هكذا بدت الأجواء الصباحية في ساحة التحرير (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/06 | 11:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فطور من أيدي “الأمهات”.. هكذا بدت الأجواء الصباحية في ساحة التحرير (صور)) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فطور من أيدي “الأمهات”.. هكذا بدت الأجواء الصباحية في ساحة التحرير (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).