السجن سبع سنوات لمدان اعتدى

2019/12/06 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-المثنى

أصدرت محكمة جنايات المثنى، الجمعة (6 كانون الأول 2019)، حكما بالسجن مدة سبع سنوات بحق مدان اعتدى جنسياً على طفلة بالغة من العمر 10 سنوات.





وذكر إعلام شرطة المثنى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية شرطة قضاء السماوة مركز شرطة الحي الجمهوري تمكنت بعد تسجيل أخبار من قبل ذوي الطفلة الحدث ( ع - ح - ع ) البالغة من العمر عشرة سنوات على ان شخص قد قام بالاعتداء عيها جنسيا وتم عرضها على السيد قاضي التحقيق الذي اصدر أمرا بالقضاء، القبض على الفاعل".

وأشارت الى أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة اللواء سامي سعود جفات قائد شرطة المثنى، وضباط المركز، على جمع المعلومات الكافية، للتوصل إلى مكان تواجده والقي القبض عليه ثم دونت أقواله ابتدائيا وتم تصديقها قضائيا وقد اعترف بجريمته البشعة واودع التوقيف وفق أحكام المادة (396) من قانون العقوبات العراقي".وأضاف البيان، أن "المدان أحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وتمت إحالة الأوراق التحقيقية إلى مديرية مكافحة الإجرام في المثنى مكتب اجرام الصوب الكبير للتعمق في التحقيق ومعرفة ملابسات وملابسات الحادث".

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وقالت القيادة في بيان، إنه &quo

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