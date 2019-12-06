النفط لواع: خطة لتطوير قطاع إنتاج زيت المحركات

2019/12/06 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط اليوم الجمعة، دعمها لصناعة وتطوير وإنتاج زيت محركات السيارات في المصافي التابعة لها ,مشيرة إلى أن إنتاج الزيوت محلياً يتميز بمواصفات وجودة عالية.

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