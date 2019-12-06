Huawei تزيح الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 6 Series

2019/12/06 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Huawei أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Huawei Nova 6 Series والتي تشمل Huawei Nova 6 و Huawei Nova 6 5G إضافة إلى Huawei Nova 6SE.



وبالنسبة للهاتفين Huawei Nova 6 و Huawei Nova 6 5G، فهما يأتيان بنفس التصميم والمواصفات التقنية تقريبًا بإستثناء أن الهاتف Huawei Nova 6 يفتقر إلى دعم 5G ويضم بطارية بسعة أصغر قليلاً.



أما بخصوص الهاتف Huawei Nova 6SE، فهو عبارة عن هاتف متوسط يهدف ليكون بمثابة خيار بديل ورخيص للهاتفين Huawei Nova 6 و Huawei Nova 6 5G.

أما بالنسبة للهاتف Huawei Nova 6SE، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 810، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Huawei Nova 6SE الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.



وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W.

عمومًا، جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة متوفرة الآن للطلب المسبق بسعر 540$ لنسخة 8GB/128GB من الهاتف Huawei Nova 6 5G، وبسعر 595$ لنسخة 8GB/256GB، بينما تكلف نسخة 8GB/128GB من الهاتف Huawei Nova 6 ما يُعادل 454$.



أما بالنسبة للهاتف Huawei Nova 6SE، فهو يكلف ما يُعادل 315$ لنسخة 8GB/128GB.

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