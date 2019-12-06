عروض بمختلف الثقافات في

2019/12/06 | 11:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق المهرجان الذي ترعاه إعلامياً كوردستان 24 في العاشر من الشهر الجاري – صورة: كوردستان 24

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