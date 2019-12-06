بوادر ايجابية تظهر.. لا ترشيح على رئيس وزراء العراق؟

2019/12/06 | 11:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبذل جهود حثيثة في مجلس النواب العراقي من اجل التوصل الى اتفاق على شخصية تحل مكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي..في الجهة المقابلة خرجت شيوخ ا...

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