الحشد يؤمن مناطق مهمة بين صلاح الدين وكركوك

2019/12/06 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تكثيف انتشارها لتأمين مناطق مهمة بين محافظة صلاح الدين وكركوك لمنع تسلل عناصر داعش الاجرامية.

وقال الحشد في

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