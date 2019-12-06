جنايات المثنى تصدر حكما بالسجن 7 سنوات بحق مغتصب طفلة

2019/12/06 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – المثنى

اصدرت محكمة جنايات المثنى، حكما بالسجن مدة سبعة سنوات بحق مغتصب طفلة.

وذكرت المحكمة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الخميس،

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