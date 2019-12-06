اختطاف المصوّر زيد الخفاجي في بغداد

2019/12/06 | 11:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد شهود عيان وناشطون، اليوم الجمعة، بان مجهولون اختطفوا المصور زيد الخفاجي، بعد عودته إلى منزله وسط العاصمة بغداد.

وقال شهود عيان وناشطون لـ"الغد برس" ان "الخفاجي عاد إلى منزله فجر اليوم قادمًا من ساحة التحرير، لكنه فوجئ بمجموعة مجهولة في سيارة سبورتج سوداء اللون، بانتظاره، وقام المجهولون، واقتادوا إلى جهة مجهولة امام انظار والدته".

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