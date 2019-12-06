القبض على عصابة قتلت رجلاً وزجته في منطقة المنصور ببغداد

2019/12/06 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

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القبض على عصابة قتلت رجلاً وزجته في منطقة المنصور بغداد

بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني، الجمعة (6 كانون الأول 2019) بالعثور على جثة امرأة، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "امرأة عُثِر على جثتها، على ضفاف نهر دجلة قرب فندق نينوى أوبروي، في مدينة الموصل"

بغداد اليوم- ديالى

أكد رئيس مجلس ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) في محافظة ديالى، محمد ضيفان العبيدي، الجمعة (06 كانون الأول 2019)، أن الحشد العشائري استنفر اغلب مقاتليه في قاطع العظيم، بسبب نشاط تنظيم داعش وغياب الدعم الحكومي.

وقال العبيدي في

بغداد اليوم-المثنى

أصدرت محكمة جنايات المثنى، الجمعة (6 كانون الأول 2019)، حكما بالسجن مدة سبع سنوات بحق مدان اعتدى جنسياً على طفلة بالغة من العمر 10 سنوات.





وذكر إعلام شرطة المثنى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية شرطة ق

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