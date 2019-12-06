الأرقام تكشف مأساة ريال مدريد الحقيقية هذا الموسم

2019/12/06 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت أنباء غياب البلجيكي إيدن هازارد عن "الكلاسيكو" لتعزز أزمة ريال مدريد والإصابات، التي طالت 16 لاعبا في النادي، قبل أن نصل لمنتصف الموسم.

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