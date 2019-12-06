الفائز يرجح إنجاز قانون الانتخابات الأسبوع المقبل

2019/12/06 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو مجلس النواب رئيس تجمع العدالة والوحدة، النائب عامر الفائز إنجاز قانون الانتخابات الأسبوع المقبل.

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