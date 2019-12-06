منة فضالي تضع صناع فيلم “ماكو” في ورطة.. هذا ما فعلته

2019/12/06 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منة فضاليمنة فضالي

رغم أن الفنانة منة فضالي أعلنت في أكثر من مناسبة دخولها التحضيرات الخاصة لفيلم “ماكو” الفترة الماضية، وأنها تستعد لتصوير دورها في الفيلم وطرح بوستر دعائي لها، فاجأت منة جمهورها بإعلانها ترك الفيلم وعدم استكمال تصويره، مما وضع صناع الفيلم في ورطة.

وكتبت الخبر عبر حسابها على” تويتر” من دون أن توضح الأسباب، وتمنت لفريق العمل التوفيق، فنشرت صورتها من بوستر الفيلم وكتبت: “بعد مجهود وتعب بجد لظروف خاصة بالفيلم أنا مش في الفيلم شكراً للجميع وتمنياتي لكم بالتوفيق”.

يُذكر أن فيلم “ماكو” بطولة نيقولا معوض، وبسمة، وناهد السباعي، وهو يعد أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه ‏مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن ثمانية أفراد من رحلة في أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات‎.‎

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