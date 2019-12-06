2019/12/06 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزاحت شركة “أبل” الأمريكية، الستار عن أفضل التطبيقات والألعاب عبر أجهزتها المختلفة، بناء على إجماع مستخدميها خلال عام 2019.أفضل تطبيق على “آيفون” في 2019 أعلنت “أبل” أن أفضل تطبيق على هواتف آيفون لعام 2019 هو Spectre Camera (Lux Optics)، وهو مدعوم بتقنية “الذكاء الاصطناعي”، ويتيح الاستفادة من قدر مذهل من التكنولوجيا للسماح لأي شخص […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أبل” تُعلن عن أفضل تطبيقات لعام 2019 المركز الخبري الوطني.

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