صفحة الصدر تشكر “القبعات الزرق”

2019/12/06 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الشكر لقوات سرايا السلام والتي يطلق عليها “القبعات الزرق”، في إشارة إلى دورها في تظاهرات ساحة التحرير.وتستقر القبعات الزرق في ساحة التحرير منذ انطلاق التظاهرات في 25 أكتوبر الماضي وتعمل على تأمين الساحة من جميع مداخلها ومخارجها وبالتعاون مع المتظاهرين من اجل […]

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