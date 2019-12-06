اعتقال عصابة قتلت رجل وزوجته وسرقت 800 مليون دينار في المنصور

2019/12/06 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على عصابة قتلت رجل وزوجته وسرقت 800 مليون دينار ومصوغات ذهبية من دارهم في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان

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