العثور على مضافتين ونفق لداعش في الانبار

2019/12/06 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – الانبار

شرعت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، بعملية امنية لتفتيش صحراء عكاشات غرب الانبار من ثلاثة محاور لملاحقة فلول داعش، فيما تم العثور

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