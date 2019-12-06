2019/12/06 | 12:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة 12 دراجة نارية في مدينة الكوت بمحافظة واسط.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة من مكتب مكافحة اجرام واسط القوا القبض على متهم قام بسرقة (12) دراجة نارية من مناطق مختلفة من مدينة الكوت".

وأوضحت انه "تم احالته الى القضاء لينال جزائه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم سرق 12 دراجة نارية في واسط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم سرق 12 دراجة نارية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).