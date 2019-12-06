القبض على عصابة قتلت رجلاً وزوجته وسرقت 800 مليون دينار غربي بغداد

2019/12/06 | 12:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على عصابة قتلت رجلاً وزوجته و سرقت 800 مليون دينار ومصوغات ذهبية في منطقة المنصور غربي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أنه "بعد ان وردت معلومات الى مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب المنصور عن وجود جريمة قتل لرجل وزوجته تم تشكيل فريق عمل مختص بكشف الجرائم، و تمكن من الوصول الى افراد العصابة وبوقت قياسي لم يتجاوز الـ12 ساعة".

وأضافت أنه "تم التحقيق مع افراد العصابة واعترفوا صراحة بقتل رجل وزوجته وسرقة مبلغ من المال قدره 800 مليون دينار ومصوغات ذهبية من داخل دار غربي العاصمة".

وأشارت الى أن "اوراقهم التحقيقية قد تم عرضها على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع) واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية كافة".

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