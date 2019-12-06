عشرة اعترافات للحكومة العراقية أمام مجلس الأمن.. محمد الغزي

2019/12/06 | 12:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب محمد الغزي 1.اعترفت الحكومة بسقوط 300 شهيد و 1500 جريح وهي أول حصيلة رسمية تعلنها رغم انها كانت تمارس تعتيما على هذه الارقام ورغم ان الحصيلة الان اعلى من هذه الأرقام.2.اعترفت الحكومة بوجود جماعات خارجة عن القانون تتحرك بحرية وتعرضت للمتظاهرين وللقوات الامنية في اشارة الى الميليشيات.3.اعترفت الحكومة بقيام هذه الميليشيات باستهداف […]

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