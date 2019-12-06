2019/12/06 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

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إيران توقف إيفاد رعاياها إلى العراق عبر منفذين حدوديين

يتبع .



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