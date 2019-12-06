2019/12/06 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل ..المرجعية الدينية: لابد من اختيار رئيس الحكومة الجديد ضمن المدة الدستورية

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