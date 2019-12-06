المرجعية تجدد رفضها في استخدام عنوانها في التظاهرات من قبل أي من المجاميع

2019/12/06 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة(9/ربيع الآخر/1441هـ)الموافق (6/12/2019).أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم الله الرحمن الرحيم لا شك في أنّ الحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط […]

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